Serie A, Cagliari-Parma: D’Aversa sceglie Cornelius, Joao Pedro e Pavoletti per Semplici. Le formazioni ufficiali

L’anticipo del sabato sera regala una sfida interessante in chiave salvezza.

Serie A, Sassuolo-Fiorentina: De Zerbi si affida al tridente, Ribery in coppia con Vlahovic. Le formazioni ufficiali

Si sfidano due squadre con dei valori importanti in rosa, ma che in questa stagione stanno facendo grande fatica. Il Cagliari ha provato a cambiare marcia con l’arrivo di Semplici, ma finora non si sono visti grandi risultati, mentre il Parma sta provando a scrollarsi di dosso tutte le difficoltà.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

Parma (4-3-3):Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Man, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa