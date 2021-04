Serie A, Sassuolo-Fiorentina: De Zerbi si affida al tridente, Ribery in coppia con Vlahovic. Le formazioni ufficiali

Al “Mapei” arriva la Fiorentina.

Si affronteranno questo pomeriggio al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Fiorentina, nel terzo anticipo della 31^ giornata di Serie A. De Zerbi punta sul tridente Traoré-Djuricic-Boga alle spalle di Raspadori. Iachini opta per Caceres in difesa al posto di Martinez Quarta. A centrocampo c’è Castrovilli, in avanti torna Ribery dopo la squalifica e affianca Vlahovic.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini