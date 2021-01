Serie A, Cagliari-Benevento 1-2: a Di Francesco non basta il solito Joao Pedro, blitz esterno della banda Inzaghi. La classifica aggiornata

Uno a due, è questo il risultato maturato tra Cagliari e Benevento nell’anticipo valido per la 16′ giornata di Serie A.

Sconfitta amara per la compagine guidata da Eusebio Di Francesco: la gara era stata sbloccata in favore della formazione sarda dal solito Joao Pedro, lestissimo ad approfittare di una palla schiacciata da Leonardo Pavoletti verso la porta difesa da Lorenzo Montipò. Poi gli uomini di Pippo Inzaghi sono venuti fuori con la solita caparbietà e determinazione che hanno caratterizzato la prima parte di stagione della ‘Strega’: gol del pari siglato dall’ex Marco Sau che non esulta, ma compie una prodezza balistica, sfruttando al volo l’assist al bacio di Pasquale Schiattarella. A segno poi Alessandro Tuia che completa la rimonta staccando di testa su un perfetto cross di Roberto Insigne. Il Cagliari ci prova ma sono i nervi a prendere il sopravvento: Nahitan Nández viene espulso all’85’ per un doppio giallo rimediato nel giro di pochi secondi. Il calciatore uruguaiano ha lasciato così in 10 la squadra sarda per gli ultimi, vani, assalti della speranza.

Il pareggio però non arriva e dunque la formazione guidata da Di Francesco si ritrova prepotentemente risucchiata nella zona bassa della classifica. Chi dorme invece sogni tranquilli è il Benevento di Inzaghi che con la sesta vittoria in questa stagione agonistica si ritrova al decimo posto, in attesa delle partite che verranno giocate in giornata.

