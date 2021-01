Tutto pronto per Torino-Verona.

Alle ore 15, allo Stadio “Olimpico-Grande Torino”, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le compagini – reduci da una vittoria conquistata in trasferta contro Parma e Spezia – vanno a caccia del secondo successo di fila del 2021. Per i padroni di casa utile per uscire dalla zona rossa della classifica.

Segui la diretta testuale del match.