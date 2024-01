Serie A, Brambati: “Milan in corsa per lo scudetto. Conte sogna di tornare a Torino”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato dichiarazioni sull'attuale campionato di Serie A

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, rilasciando dichiarazioni sull'attuale campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni:

MILAN PER LO SCUDETTO - "Sì, per me è ancora in gioco. Manca ancora tutto un girone da giocare, 9 punti non sono tantissimi e dobbiamo vedere se con le coppe di mezzo l'Itner terrà questo ritmo e anche la Juventus. Per il Milan l'EL è un impegno probante come dispendio di energie, poi il giovedì è antipatico giocare. Vedremo se Pioli riuscirà a gestire la situazione e se e quanti infortunati recupererà. Se questa morìa di giocatori si stoppa, allora può rientrare in corsa".

INTER CAMPIONE DI INVERNO - "Allegri ha capito che la vittoria di Coppa Italia deve dimenticarsela, in campionato con la Salernitana sarà diverso. Dovrà stare attento, troverà un ambiente caricato, per loro sarà una partita importantissima poi. Dovrà giocarla con molta attenzione e potrebbe essere complicata come quella a Frosinone o Genova. Noi ci stupiamo di Yildiz, che sta facendo molto bene ma è un 2005 e ha segnato contro Salernitana e Frosinone. Non ha tutte queste qualità la Juve in questo momento, soprattutto in mezzo al campo".

GIORNATA PER LA CHAMPIONS - "Mi piacerebbe vedere Bologna-Genoa, mi incuriosisce per capire come reagirà il Bologna. Occhio a Dionisi, che non sta passando un bel periodo. Quest'anno mi sta deludendo, ha sempre un gruppo di giocatori importante, non da quella posizione che ha ora. E' vero che ha dato via Frattesi, ma Carnevali allestisce semrpe squadre per galleggiare in zone serene. Se sbaglia la partita stavolta va verso il basso".

CONTE - "Sinceramente non so nulla. Io ho sempre detto di non pensare se farebbe bene ad andare da una parte. Il suo sogno si sa qual è, è quello di andare alla Juventus, perché è bianconero dentro. E' un professionista però e valuterà le possibili soluzioni. Per me qualche speranza in più di andare alla Juve ce l'ha".

