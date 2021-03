Serie A, Bologna-Sampdoria: Palacio sfida Quagliarella, le formazioni ufficiali del match

Tra poco meno di un’ora si affronteranno Bologna e Sampdoria.

Serie A, tutto pronto per Torino-Inter: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Il lunch match delle 12:30 tra la formazione rossoblu e quella blucerchiata apre ufficialmente la domenica di Serie A. Un confronto che si preannuncia equilibrato, cn due squadre molto propositive e che rispecchiano molto il carattere e le idee dei propri allenatori. Entrambe le compagini sono tuttavia in cerca di riscatto, dopo alcune ultime prestazioni non all’altezza del loro effettivo valore tecnico. In diverse occasioni hanno lasciato punti per strada e certamente oggi saranno in grado di offrire uno gioco spregiudicato e all’insegna della qualità tra gli interpreti sul terreno del Dall’Ara.

Serie A, Cagliari-Juventus: tutto pronto alla ‘Sardegna Arena’, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni

Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.