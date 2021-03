Serie A, tutto pronto per Torino-Inter: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Di scena alle ore 15:00 la sfida tra Torino e Inter.

Nonostante sia privo della bellezza che i tifosi granata sugli spalti sono capaci di offrire, l’Olimpico Grande Torino rappresenta un teatro dall’assoluto fascino nazionale. Sul suo prato verde – in dirette esclusiva su Sky Sport Serie A – si affronteranno proprio la formazione di casa e l’Inter, pronte ad offrire un confronto dai molteplici motivi d’interesse e spunti tecnico-tattici. Seppur sia quasi un match ‘testa-coda’ per quel che riguarda la classifica delle due compagini, le sorprese in campo non dovrebbero affatto mancare considerando la capacità di Davide Nicola e Antonio Conte di cambiare assetto e strategie spesso a gara in corso. Nonostante questo, però, i bookmakers sono dell’idea che alla fine saranno i nerazzurri a spuntarla e a portare a casa i tre punti. Un eventuale successo della formazione lombarda è infatti fisso a quota 1.40, con il pareggio che invece non va oltre il 4.25. Meno probabile per le agenzie di scommesse sportive, infine, la vittoria granata: quota 7.50 per un possibile trionfo della franchigia piemontese.

Di seguito le probabili formazioni del match.

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Lyanco, Bremer, Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru, Zaza, Bonazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku.