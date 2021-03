Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Il timbro di Zhang, Suning vuole tenersi l’Inter”

“Il timbro di Zhang”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Suning vuole tenersi l’Inter. L‘obiettivo è conservare la maggioranza, si lavora su nuovi soci. Il titolo può dare la svolta, Steven a Milano in aprile per lo sprint finale. E Conte gioca all’8. Tra i nerazzurri e la fuga un Toro in cerca di rilancio”. E ancora: “Il Milan ritrova due amici. C’è la prova Gattuso e Sheva esalta il Diavolo: ‘È tornato super’. Riecco Ronaldo, va all’attacco: ‘Rialziamoci, i veri campioni non si spezzano’. Haaland talento bionico: Vale già 130 milioni”.