Serie A, altro caso di doping: Gomez del Monza positivo. Due anni di squalifica

Dopo Pogba, un nuovo caso di doping in Serie A. Gomez è risultato positivo ad un controllo svoltosi ancor prima dei Mondiali in Qatar.

Una sosta particolarmente movimentata per vicende che esulano il rettangolo verde di gioco. Dopo il polverone alzatosi per lo scandalo scommesse, riecco nuovamente il caso doping a tormentare la Serie A dopo la vicenda che ha coinvolto Paul Pogba.

Alejandro Gomez si era da poco accasato al Monza a parametro zero visto l'infortunio del titolare Gianluca Caprari per rinforzare l'attacco brianzolo. Solo due presenze da subentrato per l'ex Atalanta ma la sua avventura alla corte di Raffaele Palladino e verosimilmente con il calcio giocato potrebbe essere giunta al capolinea.

Il "Papu" è infatti risultato positivo a un controllo antidoping eseguito poco prima del Mondiale in Qatar nel 2022, vinto in seguito dalla sua Argentina quando era ancora un tesserato del Siviglia. Di pronta risposta, la UEFA ha sospeso l'attività agonistica di Gomez per i prossimi due anni. Una "mazzata" per un calciatore classe 1988.