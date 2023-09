Serie A, 6a giornata: il Sassuolo e Berardi ribaltano l’Inter. Vincono Napoli e Lazio

Termina parte della sesta giornata di Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi perde in rimonta contro il Sassuolo. Nerazzurri avanti con Dumfries su assist di Thuram. Nella ripresa prima Bajrami su assist di Berardi e poi lo stesso calciatore italiano ribaltano il match. La Lazio di Maurizio Sarri non sbaglia contro il Torino. Succede tutto nella ripresa, prima Vecino e poi Zaccagni fissano il punteggio sul 2-0. Il Napoli torna a vincere e lo fa davanti ai suoi tifosi. 4-1 il risultato finale; Zielinski su rigore, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone a segno per i partenopei; il gol della bandiera per i friuliani realizzato da Samardzic.