Sassuolo-Empoli, Zanetti: “Ci siamo cag*ti addosso”. E annuncia il ritiro

Dopo esser passato in vantaggio al minuto 11' grazie al gol di Cambiaghi , l' Empoli ha subito la rimonta del Sassuolo con la doppietta di Berardi che ha regalato il successo alla formazione di Dionisi . Al termine della sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A il tecnico Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Al di là del rigore ci siamo complicati la vita in un modo incredibile. Fino all’espulsione avevamo fatto un’ottima partita e c’è stato anche un episodio a nostro favore che è diventato a nostro sfavore. Ci siamo letteralmente cagati addosso, non so se si può dire in televisione ma lo dico lo stesso, perché è questa la verità. Venire a Sassuolo e fare questa partita significa credere fortemente in noi stessi e nella salvezza, in questo momento dobbiamo compattarci e stare insieme. Abbiamo avuto paura di vincere questa partita, è uscita fuori tutta la nostra inesperienza. Non abbiamo scusanti, questa sera andremo in ritiro tutti insieme. A volte i ritiri sono punitivi, ma il nostro è per stare insieme come una famiglia, perché dopo questa sconfitta siamo molto delusi. Ci dobbiamo assolutamente salvare e oggi era una bella occasione. Credo che la salvezza passi principalmente dal fattore mentale, perché dal punto di vista tattico in campo non abbiamo più problemi, oggi abbiamo fatto gol e abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo guadagnato tanti punti nel girone d’andata e inconsciamente pensavamo di essere già a posto, invece questo ci ha fatto arrivare fin qui e ora c’è paura. Ora proiettiamoci subito sulla prossima partita”.