Sassuolo-Cremonese, Dionisi: “Oggi tutto buono, solo ci siamo complicati la vita”

Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi

Il Sassuolo ha battuto in extremis la Cremonese di Davide Ballardini. Una vittoria ottenuta nei minuti di recupero grazie al gol di Bajrami che ha trovato lo spazio giusto per battere Carnesecchi dopo l'assist di Lauriente. La partita era stata sbloccata proprio da quest'ultimo che al minuto 26' ha fatto un gran gol su calcio di punizione. Quindi raddoppio neroverde con il gol di Davide Frattesi, bravo a muoversi nello spazio dopo un passaggio di Lauriente. Nel secondo tempo la squadra dell'ex Palermo Ballardini è riuscita a rientrare in partita con la doppietta di Dessers. Da sottolineare l'assist del portiere Carnesecchi per il secondo gol dell'attaccante della Cremonese.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI BALLARDINI — Una vittoria di fondamentale importanza per il Sassuolo che, con questi tre punti, stacca Lecce e Empoli in classifica portandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla Fiorentina di Italiano. Nel post partita il tecnico Dionisi è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi.

"Ci siamo complicati questa partita da soli. Eravamo in controllo, poi il loro primo gol è arrivato su un nostro errore e si è rimesso tutto in discussione. Poi, con Bajrami, siamo stati premiati. C'è stato un nostro errore, quando è arrivato il primo gol di Dessers e sull'infortunio di uno dei nostri, quindi la partita è ritornata in bilico e loro sono riusciti a trovare il pareggio. Dovevamo fare di più e mantenere quel controllo che avevamo avuto già all'inizio della ripresa. Da questa partita mi porto dietro lo spirito di squadra che abbiamo dimostrato. Merito a un gruppo che sta crescendo, da chi era titolare a chi è entrato, un allenatore è sempre soddisfatto quando vede crescere i suoi giocatori. Oggi tutto buono, solo ci siamo complicati la vita".

"Mi aspettavo una Cremonese più aggressiva - ha aggiunto Alessio Dionisi nella sua analisi - quindi ho inserito in campo (soprattutto a centrocampo) calciatori con maggiore qualità di palleggio, oltre a Laurienté che ha fatto una partita straordinaria. Mi aspettavo una squadra stretta, bravi i ragazzi a reagire di conseguenza quando si sono trovati un'altra squadra davanti".

Chiosa del tecnico del Sassuolo dedicato al migliore in campo, Armand Laurienté, decisivo con un gran gol su punizione e due assist all'attivo. "Lui è introverso, è entrato in punta di piedi, con le sue qualità. Io mi aspetto ancora di più da lui, può essere ancora più continuo nel mettere le sue qualità all'interno della partita". E su Pinamonti: "Oggi mi è piaciuto tanto tutto quello che ha fatto. L'ho visto allenarsi molto bene in settimana e giocare bene questa sera. Se continuerà ad allenarsi come si deve, non ci saranno dubbi: giocherà".