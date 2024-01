Salernitana, Zanoli sempre più granata: accordo con Napoli, resta solo un nodo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Zanoli potrebbe vivere una giornata molto particolare. La mattina, Zanoli si presenterà al centro sportivo di Castel Volturno per allenarsi con il Napoli. La sera, invece, potrebbe essere annunciato come nuovo giocatore della Salernitana. I presidenti dei due club, Danilo Iervolino e Aurelio De Laurentiis, hanno infatti chiuso l'accordo per il prestito del terzino. L'accordo prevede che Zanoli venga ceduto ai granata, non è ancora nota la formula. Tuttavia, c'è ancora un dettaglio da definire: se il Napoli avrà bisogno di portare il classe 2000 in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, la cessione potrebbe essere completata solo dopo la partenza per Riad. In questo caso, l'ex Sampdoria potrebbe quindi partire con il Napoli per la Supercoppa e poi, dopo la partita, accasarsi alla squadra di Inzaghi. La situazione è ancora in via di definizione, ma la sensazione è che la cessione di Zanoli alla Salernitana sia ormai imminente.