Salernitana, squadra in ritiro fino a sabato. Il comunicato ufficiali del club

Momento complicato per la Salernitana che non sembra avere una fine. La società granata si trova attualmente ultima in classifica a quota quattordici punti, a dieci punti di distanza dalla zona salvezza. Numerosi gli eventi turbolenti nella stagione dei campani. Inizio di stagione con il tecnico Paulo Sousa, esonerato il 10 ottobre dal presidente Iervolino. Nel frattempo Walter Sabatini torna, dopo l'ultima stagione terminata con un'insperata salvezza, stavolta nelle vesti di direttore generale. All'ex Fiorentina subentra Filippo Inzaghi, ex tecnico della Reggina. L'ex campione del mondo non riesce a dare la scossa necessaria per risollevare le sorti della squadra e viene esonerato lo scorso 11 febbraio. Fabio Liverani, ex Cagliari, prenderà il suo posto. Sotto la sua gestione la compagine raccoglierà appena un punto in quattro partite subendo ben 11 reti e siglandone solo 3. Dopo il pesante ko patito contro l'ex squadra del tecnico nativo di Roma, la società ha deciso di portare la squadra in ritiro. Il ritiro comincerà domani, lunedì 11 marzo, e si protrarrà fino alla partita di sabato in casa contro il Lecce.