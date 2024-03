Juventus-Atalanta, Gasperini: “Grande mentalità, Koopmeiners ogni anno sempre meglio”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, al termine della sfida contro la Juventus

10 marzo 2024

Termina la sfida tra Juventus e Atalanta. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi:

"Venire a giocare in casa della Juventus è sempre difficile perché è una squadra forte e oggi aveva mille motivazioni, siamo stati doppiamente bravi giocando una partita di personalità. Siamo andati in vantaggio, poi c'è stata una grande accelerazione della Juventus ma abbiamo fatto un bellissimo. Non è facile fare partite con questa mentalità perché stiamo giocando tanto. Sulla punizione sono stati bravi a scegliere la soluzione giusta".

CLASSIFICA GIUSTA - "L'Inter sta meritando tutto quello che sta facendo però Juventus e Milan sono molto forti, la classifica è molto veritiera, anche il Bologna è molto forte. Non siamo stati fortunati in quelle due partite, stasera penso che il risultato sia giusto. Le due sconfitte col Bologna stanno facendo la differenza",

KOOPMEINERS - "Il merito è sempre del giocatore, noi cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori. Sono molto felice per lui, ogni anno fa sempre meglio, la sua è una continua evoluzione, quello che ho intuito è che ha grandi qualità anche come realizzatore".

SCAMACCA INDIVIDUALISTA - "Sì, ci sono state un po' di situazione che potevamo gestire meglio. Mi dispiace di aver preso due gol nel giro di pochi minuti, anche stavolta abbiamo rischiato di buttare via la partita".

TOURE' - Non è facile perché davanti ho tanti giocatore che stanno facendo, sta facendo spezzoni di partita ma non è più il momento di aspettare un giocatore, ha bisogno di trovare continuità ma in questo momento non è facile concedergli minutaggio".

SPORTING - "Lo Sporting è una squadra forte, soprattutto in attacco, è una squadra di assoluto valore. Avevamo l'occasione di vincere la partita da loro, anche con un po' di sfortuna visto che abbiamo preso tre pali ma quando rigiochi dopo tre giorni non sai mai la condizione, a Lisbona li abbiamo trovati un po' affaticati. Giochiamo in casa e ci teniamo molto, dovremo fare una partita molto importante".

