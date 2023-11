Salernitana, si è fermato Tchaouna: a rischio la sua presenza contro la Lazio

La Salernitana potrebbe fare a meno di Tchaouna per il match contro la Lazio. Il giocatore francese non ha partecipato all'allenamento

La Salernitana nonostante il cambio in panchina non riesce a ingranare la marcia. La formazione di Filippo Inzaghi, subentrato a Paulo Sousa, non è riuscito ad ottenere i primi tre punti della stagione con i campani sempre più fanalino di coda del campionato di Serie A. Nelle ultime uscite i granata hanno espresso un bel calcio e sono andati vicini alla prima vittoria senza mai raggiungerla. Nell'ultimo match contro gli uomini di Dionisi, Dia e Ikwuemesi avevano portato sul doppio vantaggio il club del patron Iervolino, salvo poi farsi raggiungere dalla doppietta di Thorstvedt. Adesso è giunto il momento della pausa delle nazionali. Non giungono buone notizie dallo spogliatoio della città di Salerno, infatti è possibile una tegola in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali. Secondo i colleghi di TuttoSalernitana, infatti, nell'allenamento di ieri al centro sportivo Mary Rosy si è fermato Loum Tchaouna.