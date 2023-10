Salernitana, parla l’ex Sousa: “Non bisogna piangersi addosso, ricorderò i tifosi”

Paulo Sousa, ex tecnico della Salernitana, ha preso parte ad un incontro e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo esonero

La Salernitana ha iniziato male in Serie A. La squadra granata ha collezionato solamente tre punti in otto giornate frutto di tre pareggi e cinque sconfitte. Zero, dunque, i successi per i campani che non sono riusciti a prendere le contromisure rispetto alle formazioni affrontate fino ad adesso.

La dirigenza ha scelto di interrompere l'accordo con il tecnico Paulo Sousa, ex anche di Fiorentina e della nazionale polacca, durante la pausa per le nazionali. Al suo posto è stato scelto l'ex Reggina e Milan, Filippo Inzaghi, voglioso di rimettersi in gioco dopo il fallimento della squadra calabra.

Nelle scorse ore Sousa ha onorato un impegno preso prima dell'esonero ed ha presenziato ad un incontro per i bambini di Ravello e Scala che si sono ritrovati presso l'ex sala Frau. Queste le parole riportate da quotidianocostiera.it del mister portoghese:

"Si guarda avanti nonostante sia stato male per qualche giorno. Lascio tanti amici a Salerno, non bisogna piangersi addosso. Conserverò un ricordo bellissimo dei tifosi e della curva che conoscevo già quando vedevo le partite in tv prima di allenare i granata"

