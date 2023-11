Salernitana, Faggiano: “Non vogliono mollare, faranno mercato. Vicino ai granata…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo ex Parma, ha rilasciato dichiarazioni sulla Salernitana e sul suo futuro

⚽️

La Salernitana, reduce dal 2-2 contro il Sassuolo, deve rialzarsi per allontanarsi dall'ultimo posto momentaneamente occupato. Il club campano dopo l'esonero del direttore sportivo Morgan De Sanctis al termine della gara persa per 2-0 contro il Napoli, la società aveva individuato in Daniele Faggiano, un valido sostituto. Dietrofront e appuntamento fissato a dicembre. Lo stesso dirigente sportivo è stato intervistato da Tuttomercatoweb. Di seguito le dichiarazioni:

SALERNITANA ULTIMA IN CLASSIFICA - "Se non vivi lo spogliatoio diventa difficile farsi una idea precisa. So che a Salerno c'è una tifoseria importante e che garantisce costante presenza alla squadra in casa e in trasferta e so che, nell'era dei tre punti, basta veramente poco per risalire".

SOUSA FLITRAVA CON IL NAPOLI, LEI COME AVREBBE REAGITO - "Un vecchio detto dice "vendi, incassa e pentiti". Io sono di questa idea: o stai con me al 100% o si apre un altro capitolo. Ricostruire fa parte del nostro lavoro, personalmente avrei lavorato per portare a casa un altro allenatore qualora mi fossi accorto che la guida tecnica non volesse restare o non fosse pienamente convinta".

MERCATO E CLASSIFICA - "A mio avviso la Salernitana ha dimostrato che non vuole mollare, ho visto una buona prestazione anche contro il Napoli. E' normale che a gennaio qualcosa bisogna farla, basta poco per accendere la fiammella. Avete visto il Cagliari? Era ultimo in classifica, poi ha fatto un risultato positivo ed ha scalato posizioni su posizioni. Nell'era dei tre punti, ribadisco, è finita si dice soltanto alla fine E proprio la Salernitana, con l'impresa di due anni fa, è la dimostrazione vivente che nessuno può sentirsi spacciato".

LEI VICINO AI CAMPANI - "No. Ho massimo rispetto per il direttore sportivo De Sanctis e per Migliaccio. Non auguro a nessuno di essere mandato via, poi se succede succede..."

