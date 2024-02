Salernitana-Empoli, le probabili formazioni: Nicola sfida la ex. Inzaghi con Tchaouna

La Salernitana è in ripresa in termini di rendimento e di tenuta atletica, come dimostrato nello scorso turno casalingo contro la Roma, tuttavia perso di misura dai campani, ma soprattutto dal pareggio a reti bianche a Torino contro i granata di Zapata e Sanabria. Il mister Filippo Inzaghi si coccola il nuovo arrivato Jerome Boateng, con l'ex stella del Bayern Monaco che ha esordito splendidamente nonostante un lungo periodo lontano dal campo. A proposito di difensori rodati, la Salernitana ha accolto recentemente anche Kostas Manolas, ex centrale di Roma e Napoli, pronto a dare un importante contributo alla causa. In attacco Dia è tornato a pieno regime ma vede l'importante concorrenza di Tchaouna. Da non escludere comunque un impiego dal primo minuto di quest'ultimo arretrando il proprio baricentro, favorendo l'ingresso dell'ex Villarreal ma in questo caso potrebbe rimetterci Kastanos. Immancabile, invece, Antonio Candreva a completare il tridente. Anche in caso di vittoria, i padroni di casa resterebbero ultimi vista la montagna da scalare ma i recenti acquisti e l'atteggiamento mostrato in campo promettono battaglia.