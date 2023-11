Salernitana, a rischio il posto di De Sanctis: il Marsiglia sulle tracce dell’ex Roma

La Salernitana non sta vivendo un bel momento. Ultimo posto in classifica in campionato, ventidue gol subiti e solo sei gol segnati. La dirigenza ha scelto di sollevare dall'incarico Paulo Sousa. Al suo posto è stato scelto l'ex Reggina e Milan, Filippo Inzaghi. Dal suo arrivo in panchina i campani hanno raccolto un punto in tre giornate e hanno superato i sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo 4-0 la Sampdoria di Andrea Pirlo. Novità arrivano dal settore dirigenziale. Infatti giungono novità per quanto riguarda il direttore sportivo del cavalluccio marino, Morgan De Sanctis. Secondo TuttoMercatoWeb, trova conferma quanto raccontato sabato sera: la società sta pensando di esonerarlo ma comunicherà tutto non appena chiuderà l'accordo con il sostituto. Nel frattempo però il ds potrebbe ripartire dall'estero. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, il Marsiglia è a caccia del sostituto di Javier Ribalta, licenziato poche settimane fa, e avrebbe pensato a due ex Roma: Benatia e, appunto, De Sanctis. Potrebbero esserci sviluppi subito dopo la partita contro il Sassuolo, forse l'ultima da dirigente della Salernitana dopo la falsa partenza.