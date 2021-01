Roma-Spezia, Fonseca: “Non è stata la partita della svolta, il risultato è bugiardo”

La Roma supera all’ultimo respiro lo Spezia con un rocambolesco 4-3.

Serie A, Roma-Spezia 4-3: partita folle all’Olimpico, la risolve Pellegrini nel recupero

Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida vinta dai suoi sul filo del rasoio.

“È stata una partita molto emozionante. Il risultato è ingiusto per quello che ha fatto. Avremmo meritato altro, abbiamo dimostrato un grande spirito. Una partita che volevamo vincere, per noi era fondamentale solo questo. In questo momento la Roma è al terzo posto in attesa delle altre. Non deve essere la partita della svolta, ma della continuità. Sembriamo una squadra all’ultimo posto, ma non è così. Siamo messi bene in classifica e abbiamo dimostrato ambizione”.