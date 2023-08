Roma, sospiro di sollievo per le condizioni di Dybala. La “Joya” contro il Milan…

Oltre all'amarezza per la sconfitta per 2-1 contro il Verona, dal "Bentegodi" è emersa ulteriore amarezza da parte della tifoseria della Roma per le condizioni di Paulo Dybala, uscito dal campo zoppicando al '68.

Due giorni dopo il match contro gli scaligeri, è arrivato il verdetto circa gli esami strumentali dell'argentino, con la buona notizia dell'esclusione delle lesioni, come riportato da Sportmediaset. Tuttavia, le condizioni dell'ex Juventus e Palermo restano non ottimali e, pertanto, la presenza della "Joya" per la sfida contro il Milan, valida per la terza giornata di Serie A, resta tutt'ora a forte rischio.