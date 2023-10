Roma-Frosinone, Mourinho: “Ciociari bella squadra. Tre mesi fa ero amato, ora…”

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato al termine della vittoria interna contro il Frosinone terminata 2-0

La Roma dopo la figuraccia subita contro il Genoa a Marassi, rialza la testa e batte 2-0 in casa il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco. Decidono il match i gol al 21' di Lukaku e all'84' Pellegrini. Con questa vittoria i giallorossi si trovano dodicesimi a quota otto punti momentaneamente a meno tre dalla zona Europa; ciociari a quota nove. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Jose Mourinho. Di seguito le dichiarazioni:

ROMA DELL'ANNO SCORSO - “Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di buone opportunità, abbiamo una linea difensiva con un ragazzo che gioca con noi da un paio di mesi, c’è stata compattezza difensiva dagli esterni, grande sforzo di Bove e Paredes, anche i due ragazzi offensivi ci hanno aiutato. La squadra è stata squadra, è una cosa che a me piace sempre contro una squadra che di Serie B non ha niente, è una squadra organizzata con giocatori di qualità, mi è piaciuto il Frosinone e anche giocarci. Sono stanco devo viaggiare (ride, ndr)”.

PELLEGRINI - “Pensavo fossi il responsabile dei non gol di Lukaku… come minimo nessuno può accusarmi di questo, perché Lukaku segna al Manchester, all’Inter. Romelu è Romelu e fortuna non sono un tecnico capace di togliere qualità a Romelu”.

FASTIDIO DEGLI ULTIMI GIORNI - "Quello che ho spiegato ieri. Tre mesi fa ero amato, io ero voluto, io avrei causato il panico se fossi andato via. Tre mesi dopo, dopo un un inizio orribile a livello di risultati, ma multifattoriale, capite cosa intendo, qui mi sono infastidito. Oggi sapevo che i ragazzi avrebbero dato dimostrazione che siamo amici e uniti, sono contento che loro abbiano vinto, sono contento perché perdere 4-1 non è mai facile, bisogna essere equilibrati emozionalmente e la struttura mentale per entrare in campo. Non abbiamo mai sentito il mancato appoggio del pubblico, ci hanno sostenuto. Magari qualche ragazzo poteva sentire qualcosa di diverso, in realtà sembrava avessimo vinto a Genova e ringrazio loro (i tifosi, ndr). Dopo la partita non sono rimasto in campo per far godere la vittoria ai giocatori, nei momenti migliori lascio ai giocatori il palcoscenico e la foto”.

FRIEDKLIN E FUTURO - “Continuate a parlare di futuro, non devo parlare di futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno e questo è un compromesso serio come ho spiegato. Non devo sentire la società, non devo neanche parlare… La proprietà è la proprietà e deve rispettare senza commentare, sono ovviamente contento anche per loro, ovviamente sono dispiaciuti per il pessimo risultato di giovedì e oggi saranno ovviamente contenti. Lavoro per loro e per i romanisti, lavoro per i giocatori”.

RECUPERO GIOCATORI - “Oggi guardavo la Juventus, Bremer si è fatto male e ha messo Rugani ho pensato che Allegri fosse fortunato. Giovedì non ci saranno Smalling e Llorente, per qualcuno di loro stare a Cagliari vediamo, non voglio essere troppo ottimista. Vediamo per Renato Sanches, dobbiamo aspettare e lottare per quelli che abbiamo oggi”.

