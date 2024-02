Roma, clamorosa a Trigoria: collaboratore di Juric spia l’allenamento dei capitolini

La Roma di De Rossi sta preparando la sfida al Torino in programma lunedì alle ore 18:30. La squadra ha effettuato la rifinitura a Trigoria ed è clamoroso quello che è successo oggi pomeriggio. Intorno alle 16, mentre i giallorossi erano in campo per la rifinitura in vista della sfida contro i granata, la polizia (commissariato di Spinaceto) ha identificato Michele Orecchio, collaboratore di Ivan Juric, che osservava di nascosto il lavoro della squadra capitolina. Orecchio, 34 anni, è stato intercettato all'interno di un normale controllo che la polizia fa quotidianamente intorno al centro sportivo Bernardini ed è stato poi allontanato. Non è la prima volta che succede un episodio del genere. Già lo scorso aprile Orecchio, sembra provvisto di dispositivi di alta tecnologia per controllare di nascosto l'allenamento, era stato pizzicato da Nuno Santos, collaboratore di Mourinho.