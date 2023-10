Roma-Cagliari, Ranieri: “Siamo in piena burrasca ma la ciurma è compatta”

“Avevamo iniziato discretamente bene. La Roma ha un motore che non finisce più, quando hanno iniziato a sgasare è diventato difficile. Abbiamo affrontato 5 grandi squadre nelle prime 8 giornate. Siamo uniti, adesso inizierà il nostro campionato. Siamo gli ultimi arrivati in Serie A, esattamente al 94′, sapevamo di incontrare diverse difficoltà ma siamo uniti per risalire. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, perché non abbiamo stravinto il campionato di B. Iniziando da me che devo spronarli di più. Dobbiamo stare compatti sulla barca, siamo in piena burrasca ma la ciurma è compatta e il pubblico è con noi. Le prossime due partite saranno importantissime, spero non si veda quel divario che c’è con le squadre che abbiamo incontrato fino ad ora”.