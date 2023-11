Nuorese-Cagliari 0-9: goleada per la squadra di Ranieri. Tripletta per Jankto

Il Cagliari batte la Nuorese 0-9 nell'amichevole voluto da mister Ranieri. Doppietta per Jankto e gol per Pavoletti

Il Cagliari batte 0-9 la Nuorese nell'amichevole voluta da mister Ranieri. Un ottimo modo per mettere benzina in vista della pausa per le nazionali. Ottime risposte da Jankto, autore di una tripletta, e da Pavoletti e Viola, autori di una doppietta. Ecco il tabellino: