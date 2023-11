Udinese-Cagliari 1-2: vince Ranieri all’120, Cioffi fuori dalla Coppa Italia

Ultimo match di Coppa Italia di mercoledì 1 novembre. Al Bluenergy Stadium si è giocata Udinese-Cagliari gara valevole per i sedicesimi di finale. Vincono i friulani 1-0. Match iniziato con qualche minuto di ritardo per via della stessa colorazione dei calzettoni che ha costretto l'arbitro a far rientrare i giocatori negli spogliatoi. Primo tempo a marchio rossoblù grazie ad un ispirato Oristanio, in fiducia dopo il gol al Frosinone, che in ben due occasioni al 20' e al 32', si è reso pericoloso con Okoye che in entrambe si è superato. Cambio forzato per Ranieri che al 17' è stato costretto a sostituire Di Pardo inserendo al suo posto Zappa. La ripresa inizia con il botto. Tre minuti e Lucca porta in vantaggio i suoi, che però verrà annullato dal var. E' soltanto il preludio alla rete che arriverà al 63' grazie a Guessand che di testa su corner batte Radunovic. Girandola di cambi dopo il vantaggio bianconero e proprio uno dei subentrati, ovvero Viola, su una punizione con un sinistro chirurgico che si infila alla sinistra dell'estremo difensore, pareggia l'incontro e lo porta ai tempi supplementari. Durante l'extra time l'età media dell'Udinese è di 20,8 con tanti giovani inseriti. Tutto sembrava presagire i calci di rigore ma su un errore di Ferreira, prende palla Petagna che supera un avversario la mette in mezzo e con una zampata ci pensa Lapadula, al ritorno in campo con una maschera, a far vincere Ranieri. Un minuto dopo Okoye mostruoso con una doppia parata, di cui la seconda proprio sull'attaccante italo-peruviano strepitosa che però non cambia l'esito della partita. Nel prossimo turno gli isolani affronteranno il Milan