Napoli-Udinese, Garcia: “Contento per Osimhen e Kvaratskhelia. Bisogna recuperare”

Il Napoli torna a vincere e lo fa davanti ai suoi tifosi. 4-1 il risultato finale; Zielinski su rigore, Osimhen , Kvaratskhelia e Simeone a segno per i partenopei; il gol della bandiera per i friuliani realizzato da Samardzic . Campani, in attesa delle sfide di domani, quinti a quota undici punti; Friulani terzultimi a soli tre punti. Al termine del match ha parlato ai microfoni Rudi Garcia. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

SUL MOMENTO - "Non mi preoccupate per me io sono sereno prima e dopo la partita. Sono contento dei miei giocatori, hanno fatto la partita che abbiamo preparato. Contento per Victor che ha segnato e ha risposto sul campo. E' stato concentrato per la cosa che ama di più: giocare e fare gol. Ha fatto anche l'assist a Zielinski che ha segnato su rigore. Abbiamo anche ritrovato un grande Kvara: gol, due pali e ha preso il rigore. Il bellissimo gol ora lo farà essere più tranquillo per le partite future. E' un giocatore di spettacolo e ama giocare bene, bastava concentrarsi su questo e il gol sarebbe arrivato. Ancora non siamo tra i primi 4, speriamo di farlo subito a Lecce. Ci mancano solo i 3 punti persi in casa con la Lazio".