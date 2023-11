Napoli, Rudi Garcia ai saluti. Il tecnico torna in Francia dalla famiglia. Ecco Tudor

Crisi azzurra dopo l’impresa dell’Empoli al “Maradona”. La compagine toscana è riuscita a portarsi a casa l’intera posta in palio battendo il Napoli con un gol fantastico realizzato da Kovalenko oltre il novantesimo....

Crisi azzurra dopo l'impresa dell' Empoli al "Maradona". La compagine toscana è riuscita a portarsi a casa l'intera posta in palio battendo il Napoli con un gol fantastico realizzato da Kovalenko oltre il novantesimo. Fischi impietosi da parte del pubblico partenopeo indirizzati ai propri beniamini ed in particolare verso il tecnico Rudi Garcia, la cui panchina sembra ormai essere saltata.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Garcia si starebbe recando a Nizza a bordo di un aereo EasyJet, andando a ricongiungersi con la compagna e la figlia nata da pochi mesi. Avventura azzurra ormai giunta al capolinea per l'ex Roma, la cui panchina potrebbe presto passare ad un collega reduce proprio da un'esperienza in Francia. Il Napoli nelle prossime ore potrebbe affidare la propria guida tecnica ad Igor Tudor, ex Marsiglia ed Hellas Verona.