Napoli-Bologna, l’anteprima del match: Gattuso contro Mihajlovic, due condottieri in cerca di riscatto e continuità

Napoli e Bologna, due squadre in cerca di certezze.

Mai come in questa stagione sportiva, la formazione azzurra ha incontrato non poche difficoltà nel trovare una continuità di risultati che potesse agevolare il suo percorso durante tutto l’anno. Infortuni di diverso tipo, caos ripetuti all’interno dello spogliatoio e un allenatore costantemente in bilico, sono stati tutti fattori di grande incidenza in un percorso che al momento può essere definito fallimentare. Risulterebbe superfluo l’utilizzo di paragoni di ogni sorta con le gestioni tecniche precedenti, visto e considerato il tipo di calcio che – dall’avvento dell’emergenza sanitaria – non è più quello anche di solamente due anni fa. Un’organico sul quale sono state investite cospicue risorse economiche ma che, finora, ha deluso la stragrande maggioranza di tifosi e addetti ai lavori. Un piazzamento in Champions League che rimane a rischio e la possibilità di restare fuori dai vertici della classifica.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic vive invece un momento diverso e positivo sotto diverse sfumature. Nonostante la sconfitta arrivata nell’ultimo match contro il Cagliari, la squadra emiliana ha dimostrato di avere idee e qualità per uscire da un inizio di stagione oltremodo altalenante. Buoni risultati con le ‘big’, qualche passo falso di troppo negli incontri più abbordabili . Questo il vero tallone d’Achille dei rossoblu, sembrati più volte in balia di avversari al di sotto del loro valore. Un buon mix di carattere, grinta e lavoro ha fatto sì che il Bologna acquisisse sempre più credibilità e consapevolezza dei propri mezzi, elemento quest’ultimo mancato per grandi tratti all’interno dello spogliatoio. Quattro i risultati utili consecutivi che avevano permesso a Palacio e ai suoi di avvicinarsi pericolosamente alla parte sinistra della classifica, con questa strisci positiva che è stata interrotta soltanto dall’insuccesso contro il Cagliari.

Entrambe le squadre, seppur in modi diversi, cercano di ritrovare e acquisire in maniera definitiva una continuità di prestazioni e risultati che sta alle fondamenta di qualsiasi percorso vincente. Il Napoli – partito come candidata ideale per la vittoria dello Scudetto – si trova a ben cinque lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dall’Atalanta, con molte altre concorrenti in lizza per soffiargli un piazzamento europeo. Situazione diversa per il Bologna, che paradossalmente vive un periodo di forma eccellente e sarebbe alquanto desiderosa di strappare qualche punto al ‘Diego Armando Maradona’ giocando così un brutto scherzo ai partenopei, ai quali non sono concessi più scivoloni e passi falsi.

