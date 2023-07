Monza, ufficiale Cittadini: “Voglio ripagare la fiducia di Palladino. Serie A…”

Il Monza ha piazzato ufficialmente il colpo Giorgio Cittadini . Il difensore classe 2002 si è legato al club biancorosso dopo la stagione disputata in Serie B con il Modena . In mattinata sono state effettuate le visite mediche del giovane difensore presso la Clinica Columbus di Milano. Queste le prime dichiarazioni di Cittadini come nuovo calciatore del club brianzolo:

"Essere qui a Monza una grande emozione, l’anno scorso ero in Serie B ora posso far vedere quanto valgo in A. Sono molto contento oggi. Palladino? L’ho sentito ieri, contento anche lui di avermi qui, cercherò di ripagare la sua fiducia in tutti i modi possibili. Salto di categoria? Non so se sono pronto, ma voglio dimostrare a me stesso che posso farcela".