Milan, Pioli positivo al Coronavirus: allenamento annullato per i rossoneri. Le ultime

Ore di apprensione in casa Milan.

Il tecnico della compagine rossonera Stefano Pioli sarebbe risultato positivo al test da Covid 19 effettuato nelle scorse ore, non presentando tuttavia nessuna sintomatologia. Tutti gli altri tamponi rilevati in sede odierna sono risultati essere tutti negativi ma, per forza di cose, la sessione di allenamento prevista per questo pomeriggio al centro sportivo di Milanello è stata dunque annullata. A dare notizia della positività del suo allenatore è stata la stessa società milanese che, attraverso un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, ha informato tifosi e addetti ai lavori sulla situazione attualmente in essere.

Di seguito il comunicato in questione.