Milan-Napoli, Pioli: “Cerchiamo di vincere ogni partita. Contro il Rennes difficile”

IL MILAN STA FACENDO IL MASSIMO – "Non so se è il massimo che potevamo fare, stiamo facendo bene nell’ultimo mese e mezzo. Stiamo viaggiando ai ritmi elevatissimi dell’Inter. Noi cerchiamo di vincere ogni partita, poi vedremo alla fine. È inutile guardarsi indietro, dobbiamo pensare alle prossime partite. Ora arriva l’Europa League, dovremo essere bravi in Coppa e in campionato".