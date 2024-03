Milan, Ibrahimovic: “Pioli deve continuare così, mi piace questa responsabilità”

Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird per il Milan , è stato avvistato a Jeddah in Arabia Saudita per il GP di Formula 1 e ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

RICONFERMA PIOLI - "Cosa serve per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui".

ESSERE IN ARABIA SAUDITA - "È bello essere qua, è la mia prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi con il Milan si lavora".