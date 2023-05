Milan-Cremonese, Ballardini: “Dobbiamo fare il massimo, il resto ci interessa poco”

La Cremonese sfiora l'impresa e strappa un solo punto a San Siro contro il Milan. La squadra di Ballardini è andata vicina a portare a casa una vittoria che avrebbe potuto dare uno slancio significativo in vista del rush finale con vista salvezza. Il gol di Messias in pieno recupero ha ripristinato l'equilibrio dopo l'iniziale vantaggio trovato da Okereke sugli sviluppi di un contropiede. La Cremonese resta a sei lunghezze dalla zona salvezza ma i segnali raccolti questa sera non possono che essere positivi. Lo ha confermato Ballardini che, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.