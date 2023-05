Serie A, 33ª giornata: ok Inter e Lazio, pareggi in Milan-Cremonese e Monza-Roma

Goleada Inter a Verona, la Lazio batte il Sassuolo e rinvia l'aritmetico Scudetto del Napoli. Solo un pareggio per il Milan contro la Cremonese, la Roma non va oltre l'uno a uno sul campo del Monza. La classifica di Serie A.

Non sono mancati gol e sorprese nella trentatreesima giornata di Serie A. Nel pomeriggio vittorie per Atalanta e Juventus che continuano a lottare per staccare un pass per la prossima Champions League. Pareggio pirotecnico tra Salernitana e Fiorentina con una tripletta di Dia che continua a trascinare i granata. Il Torino ha, infine, sbancato il Ferraris di Genova battendo la Sampdoria per zero a due.