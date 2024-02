Milan-Atalanta, Gasperini: “Stata partita più difficile. Abbiamo sofferto, rigore…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro il Milan

25 febbraio 2024

Termina la sfida tra Milan e Atalanta in programma alle ore 20:45. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Gian Piero Gasperini:

"Abbiamo preso subito gol in una situazione che avevamo lavorato in settimane, mi era dispiaciuto. Il Milan gioca spesso con il centrocampo a tre, abbiamo invertito le posizioni con De Roon ed Ederson ma non è stato questo a creare difficoltà alla nostra gara. La prestazione del Milan è stato di alto livello, siamo riusciti a portare a casa un punto con grandissima difficoltà. Questa è stata la partita più difficile, loro sono una grande squadra".

TROPPO PASSIVI IN AVANTI - "Abbiamo bisogno di tutti, non solo di Scamacca. Dobbiamo sviluppare meglio il gioco, non affronteremo sempre il Milan e ogni partita ha una sua storia. Questa sera abbiamo sofferto però abbiamo fatto un punto che fa morale, speriamo che le prossime siano diverse".

PIOLI HA DETTO CHE E' TROPPO POCO QUEL RIGORE - "Orsato ha dato questo rigore, è uno dei tanti rigori dati quest'anno da VAR. Sicuramente io non sono mai stato favorevole a questo tipo di rigore ma sono diventati frequenti, ma con il Milan avevamo un bel credito da smaltire riguardo ai rigori. In questo calcio ci sono tanti rigori che, chi arriva da altre generazioni, non riconosce. Dicono sia il calcio moderno ma è favorito anche dalle vostre televisioni".

