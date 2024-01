LIVE Empoli-Milan, 19ª giornata Serie A: Ranocchia in panchina, segui la diretta

E' tutto pronto per la sfida in programma allo Stadio "Castellani". Alle ore 12:30, l'Empoli ospiterà fra le mura amiche il Milan di Stefano Pioli in occasione della gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Per l'occasione, torna in campo dal primo minuto Tommaso Baldanzi: il talentuoso fantasista non giocava titolare in campionato dallo scorso 6 ottobre contro l'Udinese. In mezzo al campo, il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha scelto di schierare Alberto Grassi, che vince - dunque - il ballottaggio con Filippo Ranocchia: il duttile centrocampista classe 2001, che potrebbe approdare alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione invernale di calciomercato, partirà dalla panchina. Di seguito, le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match.