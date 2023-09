Lecce-Napoli 0-4, D’Aversa punito dalla legge della “O”: a segno Ostigard e Osimhen

Il Lecce aveva interrotto la propria striscia positiva dopo il ko a Torino contro la Juventus mentre il Napoli, al contrario, contro l'Udinese è riuscito a rialzarsi dopo un momento no. Allo stadio "Via del Mare" alle 15.00 è andato in scena quello che a tutti gli effetti si può considerare un big match di questa settima giornata di Serie A .

Il match si è sbloccato al 16' quando da posizione defilata Zielinski ha pennellato un calcio di punizione che ha trovato l'incornata vincente di Ostigard, con il primo gol in campionato del difensore norvegese a portare avanti la formazione di Rudi Garcia. Vista la prova non ritenuta all'altezza e complice anche un'ammonizione, Simeone, schierato titolare, è stato sostituito prima dell'inizio del secondo tempo lasciando spazio ad Osimhen. Proprio il nigeriano è riuscito a trovare la via della rete per il secondo match consecutivo quando Kvaratskhelia dalla sinistra ha lasciato partire un traversone che ha visto la zuccata a pochi passi dalla porta del bomber partenopeo al 51'. Sembrano già così lontani quei momenti in cui tra Osimhen ed il Napoli sembrava esserci aria di separazione, con un futuro ancora da scrivere ma che per il momento resta fruttuoso per entrambe le parti. Partenopei che si sono concessi anche il lusso del "tris" con la rete segnata da Gaetano con uno splendido destro dal limite dell'area sfruttando l'appoggio da parte di Raspadori. Poker nel finale degli ospiti con il calcio di rigore realizzato da Politano. Per i giallorossi ancora a "digiuno"Krstovic che dopo una partenza sprint sembrerebbe aver rallentato il passo a livello realizzativo.