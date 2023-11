Lazio-Roma 0-0: derby deludente. Pareggio che non muove la classifica

Termina il derby della capitale tra Lazio e Roma. Uno scialbo 0-0 che non cambia la classifica per nessuna delle due formazioni. L'inizio del match è di marca giallorossa con il gol di Cristante che però viene annullato per fuorigioco. Grosso spavento corso da Rui Patricio al 25' su una conclusione di Luis Alberto che scheggia il palo. Il primo tempo termina senza altri particolari sussulti. Ripresa molto simile alla prima frazione dove entrambe le squadre non si sono scoperte più di tanto per non evitare spiacevoli sorprese. La sfida dopo cinque minuti di recupero termina con il risultato di parità. Con questo punto gli uomini di Sarri si trovano al decimo posto a quota 17 punti; un punto in più per gli uomini di Mourinho appaiati alla zona Conference League