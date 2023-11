Slavia Praga-Roma, Mourinho: “E’ mancato tutto, mi aspettavo difficoltà. Derby…”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro lo Slavia Praga persa 2-0

La Roma esce ridimensionata dalla sfida contro lo Slavia Praga. Non tanto nel risultato, essendo che i capitolini sono usciti sconfitti 2-0, quanto nella prestazione veramente indecorosa. Al termine della sfida contro i cechi ha parlato José Mourinho. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"E' mancato tutto, non voglio parlare tanto e nessuno deve parlare. Risultato meritatissimo per loro nel senso positivo, meritatissimo per noi nel senso negativo. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i calciatori nello spogliatoio che è una cosa che non faccio mai. Rimarrà fra di noi quello che ho detto io, voglio essere onesto e giusto con i ragazzi dello Slavia che hanno meritato".

COSA NON HA FUNZIONATO - "Non ha funzionato niente, dal punto di vista individuale sono stati pochissimi i calciatori con l'atteggiamento giusto che piace a me. Da parte di tanti calciatori ho visto un atteggiamento non corretto per una partita seria. Non voglio parlare molto di più perché ho già parlato con i giocatori".

SCONFITTA CHE COMPLICA IN VISTA DEL DERBY - "Sono cose completamente isolate, quando tu hai qualche giocatore che è in una situazione difficile cerchi di pensare alla prossima partita. Non significa che la partita importante non era quella di oggi, è stata una partita orribile. Potevamo segnare l'1-1 però meritiamo il peso della sconfitta".

SI ASPETTAVA QUESTE DIFFICOLTA' - "Mi aspettavo queste difficoltà, abbiamo preparato la partita con le limitazioni che abbiamo lasciando fuori Cristante e Dybala. Quello che mi è piaciuto è Bove, un ragazzino di vent'anni e uno solo non può farti vincere la partita. Tutti meritiamo la sconfitta tranne Bove".

