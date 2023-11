Slavia Praga-Roma 2-0: sprofondo giallorosso. Cechi primi insieme ai capitolini

Le italiane sono impegnate in Europa. Nella fattispecie si è aperto il turno di Europa League. Una delle due squadre impegnate è la Roma di José Mourinho. I capitolini hanno sfidato alle 18:45 lo Slavia Praga. Primo tempo senza storia con la formazione ceca che ha avuto il controllo del gioco con i giallorossi che non hanno mai effettuato un tiro nella porta avversaria. La ripresa inizia con un doppio cambio per la lupa con Aouar ed El Shaarawy che lasciano posto a Cristante e Karsdorp. Passano cinque minuti dall'inizio e Jurecka porta in vantaggio gli uomini di Trpisovsky. All' 52' arriva la prima conclusione degli ospiti con Belotti che sgancia un tiro che viene neutralizzato dall'estremo difensore avversario. All' 74' arriva il raddoppio ceco con Lukas Masopust che infila il pallone nell'angolo in basso a sinistra. Dopo diversi cambi termina la sfida. Con questa sconfitta la Roma si vede agganciata al primo posto dallo Slavia Praga a quota 9 punti.