Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri sfida Pioli. Immobile e Giroud dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Lazio e Milan, valido per l'anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

⚽️ 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 14:09)

Quasi tutto pronto per Lazio-Milan. Il match - valido per l'anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico.

La Lazio è reduce da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Nel mezzo, il grande successo in Champions League contro il Bayern Monaco. Nell'ultimo turno di campionato Immobile e compagni hanno perso in trasferta con la Fiorentina per due a uno. Una sconfitta che ha fatto scivolare la formazione di Sarri all'ottavo posto in classifica con la zona Europa distante, adesso, ben sette lunghezze. Proprio Sarri farà affidamento sul classico 4-3-3 con Zaccagni e Felipe Anderson al fianco dell'unica punta Immobile.

Chi naviga in acque tranquille è il Milan che è al terzo posto della graduatoria, a +7 sulla quinta (l'Atalanta). Lo stesso Pioli in conferenza stampa ha così presentato la partita: "Bisogna sfruttare i nostri momenti di possesso palla. Entrambe vogliono provare a fare la partita. Con caratteristiche e principi diversi. Abbiamo le qualità per farli correre. Possiamo creare parità o superiorità numerica". Leao e compagni sono reduci dal pareggio ottenuto tra le propria mura amiche contro l'Atalanta che grazie alle rete di Koopmeiners al 42' minuto è riuscito a strappare un pari da San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI — LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Fernandes, Pedro. Indisponibili: Patric, Rovella. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Pellegrini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria, Terracciano, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor.B Indisponibili: Pobega. Squalificati: Jovic. Diffidati: Florenzi, Loftus-Cheek, Leao, Musah.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Meli-Alassio. QUARTO UFFICIALE: Scacchi. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Aureliano.

DOVE VEDERE IL MATCH — Il match tra Lazio e Milan è in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Zona DAZN e in streaming sulla rispettiva applicazione DAZN.