Lazio-Lecce, formazioni ufficiali: Baroni lancia Gallo e Blin. Immobile sfida Colombo

La trentacinquesima giornata di Serie A si aprirà oggi, 12 maggio, con l'anticipo dell'Olimpico tra Lazio e Lecce in programma alle 20:45. Biancocelesti reduci dalla sconfitta contro il Milan, ma ancora in piena corsa per un posto in Champions League. Salentini a caccia di punti salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali: (QUI LA PREVIEW)