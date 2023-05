Lazio-Lecce, probabili formazioni: Cataldi out, altra chance per Marcos Antonio

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Lecce, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio "Olimpico".

Lazio-Lecce si affronteranno questa sera alle 20:45, allo stadio Olimpico, nel primo anticipo della 35esima giornata di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, sono chiamati a superare il momento negativo per difendere il terzo posto e il piazzamento Champions. Ad attenderli ci sarà la compagine salentina la quale, dopo gli ultimi risultati negativi, sono ripiombati a ridosso della zona retrocessione a soli 4 punti la distanza dallo Spezia terz'ultimo.

COME ARRIVA LA LAZIO — Tanti dubbi per Maurizio Sarri soprattutto in difesa. Il tecnico recupera Vecino, tornato tra i convocati, ma perde Basic. Ballottaggio sulla fascia destra a destra Marusic-Lazzari, con il primo a rischio a causa di un affaticamento. In mezzo al campo spazio ancora a Marcos Antonio. Cataldi resta ai box. In attacco Zaccagni.

COME ARRIVA IL LECCE — Baroni deve scegliere soprattutto in attacco. Ceesay e Colombo si giocano una maglia, Banda insidia sia Di Francesco che Strefezza. Gendrey e Gallo sulle corsie esterne, al centro confermata la coppia Umtiti-Baschirotto. In mediana Oudin in pole. Dubbio davanti con Colombo e Ceesay che lottano per una maglia. A completamento del tridente ci sono Di Francesco e Strefezza.

PROBABILI FORMAZIONI — LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Costanzo-Passeri.

IV Ufficiale: Sacchi.

VAR: Fabbri - Longo S.

DOVE VEDERE LA GARA IN TV — La partita Lazio – Lecce, valida per l'anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile sia su Dazn che su Sky (e in streaming su Now tv). Numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Mastroianni-Stramaccioni. Sky invece affiderà la partita al duo Nucera-Orsi.