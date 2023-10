Lazio-Fiorentina, Rossi: “In un minuto cambia tutto. Milenkovic non ha attenzione”

Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Fiorentina, si è pronunciato sul match di ieri sera tra le due compagini

E' terminato ieri sera l'undicesimo turno di Serie A con il match tra Lazio e Fiorentina in programma all'Olimpico alle ore 20:45. Il match è terminato 1-0 in favore dei biancocelesti che però nel primo tempo erano passati in svantaggio grazie al gol di Beltran per i toscani, annullato dal var per tocco di mano. Nella ripresa i biancocelesti hanno spinto e hanno vinto alla fine grazie a un calcio di rigore trasformato da Immobile. Della sfida ha parlato Delio Rossi, ex allenatore di laziali e viola, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport. Di seguito le parole rilasciate dall'ex Palermo:

MATCH - "Il bello del calcio è anche questo: in un minuto cambiano le prospettive, i giudizi, molte volte anche i destini delle persone. Se Immobile avesse sbagliato quel rigore, magari oggi staremmo parlando di una squadra che non riesce più a vincere e di una Fiorentina tornata grande. In un minuto, invece, è cambiato tutto. Nel primo tempo ha giocato meglio la Fiorentina, nella ripresa la squadra di Italiano non ha giocato peggio, ma le migliori occasioni le ha avute la Lazio".

SULL'ERRORE DI MILENKOVIC -"Il difensore di oggi deve soprattutto saper difendere, poi se sa anche impostare bene da dietro meglio. Ma la principale qualità di un difensore è l'attenzione. C'è un motivo per cui le grandi squadre alla fine Milenkovic non lo hanno preso: ha qualità indubbie, ma non riesce a mantenere alta l'attenzione nei momenti decisivi. Da allenatore mi sarei arrabbiato anche se quell'errore l'avesse fatto un bambino del settore giovanile, figuriamoci a questi livelli. Non è plausibile, poi era un pallone battezzato, non è stato logico quello che ha fatto".

