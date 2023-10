Lazio-Fiorentina, Sarri: “Immobile non è in discussione, la squadra sta migliorando”

"Partita dura e difficile com'era facilmente prevedibile. Penso che il risultato sia stato legittimato da un secondo tempo in cui non abbiamo concesso nulla e trovato il gol. Ciro lo stiamo aspettando. È chiaro che avendo un ragazzo come Castellanos che sta facendo bene è giusto premiarlo. Immobile non è in discussione. Si deve allenare, mi è sembrato un po' in crescita. Spero solo abbia la fortuna di poterlo fare con continuità. I nuovi si stanno inserendo abbastanza bene, il problema è quando li abbiamo messi c'è stato un calo di quelli che c'erano l'anno scorso. Sembra che la squadra stia migliorando. Penso che il calcio con questo calendario vada nella direzione di fare tanti cambi in una gara. A livello di rosa siamo più forti dell'anno scorso, ora dobbiamo dimostrarlo negli 11".