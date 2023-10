Fiorentina, Taibi: “Pierozzi può emergere. Pacchetto portieri affidabile, Lazio…”

Massimo Taibi, ex direttore sportivo della Reggina tra le altre, ha rilasciato dichiarazioni sulla Fiorentina

La Fiorentina nel prossimo turno di campionato sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri. I due club, impegnati in Europa, vengono da umori completamente diversi. I viola hanno schiantato il Cukaricki 6-0; biancocelesti usciti sconfitti dal match esterno contro il Feyenoord. Sulla squadra toscana si è pronunciato Massimo Taibi, ex portiere ed ex dirigente della Reggina, che è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole:

FIORENTINA E PIEROZZI -"Commisso e la società stanno facendo un lavoro grandioso migliorando la squadra e tenendo l'allenatore, oltre ad avere il Viola Park la squadra viola sta diventando una grande realtà . Niccolò Pierozzi, giocando alla Reggina lo conosco molto bene, ha tutto per emergere in Serie A con la Fiorentina perché è duttile, intelligente a livello tattico ed è un ragazzo bravo e tranquillo. Forse può avere più difficoltà nel difendere, ma fin qui si è sempre applicato al massimo apprendendo subito senza fare nessun errore".

PACCHETTO PORTIERI - "Terracciano è un classico portiere che tiene palla poco, è un portiere affidabile e ha dimostrato sul campo che non meritava le critiche. Christensen viene da un'altra realtà e ha bisogno di tempo, in futuro diventerà un portiere importante, sta crescendo e migliorando ma non è semplice ambientarsi subito".

LAZIO - "Tutte le partite sono difficili e fondamentali, non esistono partite semplici. E' sempre difficile battere la Lazio anche se non è molto continua ultimamente, però Italiano e la squadra hanno dimostrato di poter giocare bene e battere le grandi squadre perché hanno tutte le carte in regola. Se la Fiorentina dovesse vincere confermerebbe che può davvero stare in alto, ma ogni partita può dare la possibilità di fare il salto di qualità".

