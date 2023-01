Lazio-Empoli, Sarri: “2-0 stretto, concessa ingenuità ed il resto fortuna. Lotito…”

"Abbiamo fatto una buona partita di alto livello. Il 2-0 era stretto. Concessa una ingenuità con sei dentro in area e due giocatori in copertura. Il resto è stata sfortuna. Anche dopo il 2-1 la Lazio era in controllo. Lotito negli spogliatoi? Come me e Tare eravamo dispiaciuti del risultato, non della prestazione dei ragazzi. Difficile da digerire con questa partita di livello. Ci abbiamo messo dentro una ingenuità, lo facciamo troppo spesso. In questo momento paghiamo ogni errore”.