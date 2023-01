Serie A, Lazio raggiunta in extremis dall’Empoli. Reti bianche tra Spezia e Lecce

Gran beffa per la Lazio sul finale. Caputo c'è, Marin riacciuffa il pareggio

La Lazio aveva quasi rialzato la testa dopo la sconfitta al "Via del Mare" di Lecce ma il doppio vantaggio firmato da Felipe Anderson e Zaccagni è stato recuperato nella ripresa dall'Empoli con Francesco Caputo, nonostante una deviazione del brasiliano già menzionato, ed infine da Marin a pochi secondi dal triplice fischio. La sfida dell'"Olimpico" si è chiusa dunque sul 2-2.

Zero a zero al "Picco" tra Spezia e Lecce, due formazioni che pongono il mantenimento della categoria come obiettivo principale. Questa la classifica aggiornata del campionato di Serie A: